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26 августа, 09:25

Появилось видео, как охранник Ельцин-центра пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

Появилась запись с видеокамер, на которой видно, как бывший охранник Ельцин-центра Александр Васильев пририсовывает глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Момент, который показали в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, записал корреспондент Ura.ru.

Охранник Ельцин-центра рисует глаза на картине ученицы Малевича. Видео © Ura.ru

На кадрах бывший охранник опасливо оглядывается по сторонам, но, убедившись, что рядом никого нет, достаёт из пиджака ручку и приступает к делу: пририсовывает глаза изображённым на картине абстрактным силуэтам. Закончив, он проходится вдоль стены, где висят и другие картины. Однако, видимо, остальные полотна не так сильно заинтересовали Васильева, поскольку их трогать он уже не стал.

Прокуратура просит назначить подсудимому наказание в виде обязательных работ.

"Прошу суд признать Васильева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов", — ходатайствовал прокурор.

Однако адвокат Васильева посчитал данное наказание слишком серьёзным. Он напомнил, что мужчина инвалид, который не сможет справиться с такой нагрузкой. Кроме того, защитник заявил, что обвиняемый раскаялся в содеянном. Теперь приговор Васильеву огласят 29 августа.

Охранник заявил, что нарисовать глаза на картине ученицы Малевича за 75 млн его подбили дети

Охранник заявил, что нарисовать глаза на картине ученицы Малевича за 75 млн его подбили дети

Лайф рассказывал, что инцидент в Ельцин-центре произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.

Обложка ©

URA.ru

Николь Вербер

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