Появилось видео, как охранник Ельцин-центра пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

Появилась запись с видеокамер, на которой видно, как бывший охранник Ельцин-центра Александр Васильев пририсовывает глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Момент, который показали в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, записал корреспондент Ura.ru.

Охранник Ельцин-центра рисует глаза на картине ученицы Малевича. Видео © Ura.ru

На кадрах бывший охранник опасливо оглядывается по сторонам, но, убедившись, что рядом никого нет, достаёт из пиджака ручку и приступает к делу: пририсовывает глаза изображённым на картине абстрактным силуэтам. Закончив, он проходится вдоль стены, где висят и другие картины. Однако, видимо, остальные полотна не так сильно заинтересовали Васильева, поскольку их трогать он уже не стал.

Прокуратура просит назначить подсудимому наказание в виде обязательных работ.

"Прошу суд признать Васильева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов", — ходатайствовал прокурор.

Однако адвокат Васильева посчитал данное наказание слишком серьёзным. Он напомнил, что мужчина инвалид, который не сможет справиться с такой нагрузкой. Кроме того, защитник заявил, что обвиняемый раскаялся в содеянном. Теперь приговор Васильеву огласят 29 августа.