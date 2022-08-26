Некоторым призывникам разрешат сбежать с Украины за 5 тысяч долларов

Некоторые призывники смогут покинуть Украину, заплатив государству 200 тысяч гривен (примерно 324 тысячи рублей или 5,4 тысячи долларов). Об этом рассказал советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

Он напомнил о позиции Владимира Зеленского, который запретил мужчинам до конца боевых действий выезжать из страны. Однако при этом Арестович оговорился, что выезд всё же возможен "для отдельных категорий мужчин".

"Для отдельных категорий мужчин выезд всё же возможен. Верным признаком этого является, хоть и через задаток 200 тысяч гривен (5400 долларов), но возможность уехать", — приводит его слова телеканал ТСН в "Телеграме".