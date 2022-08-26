Audi станет участником "Формулы-1" в 2026 году

Немецкий автопроизводитель Audi станет участником чемпионата "Формулы-1", начиная с 2026 года. Об этом сообщается на сайте соревнований.

"Я рад приветствовать Audi в "Формуле-1", культовом автомобильном бренде, первопроходце и технологическом новаторе. Это важный момент для нашего спорта. Это подчеркивает огромную силу нашей глобальной платформы, которая продолжает расти", — отметил глава "Формулы-1" Стефано Доменикали.