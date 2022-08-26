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Регион
Опубликовано 26 августа 2022, 11:54

Audi станет участником "Формулы-1" в 2026 году

Немецкий автопроизводитель Audi станет участником чемпионата "Формулы-1", начиная с 2026 года. Об этом сообщается на сайте соревнований.

"Я рад приветствовать Audi в "Формуле-1", культовом автомобильном бренде, первопроходце и технологическом новаторе. Это важный момент для нашего спорта. Это подчеркивает огромную силу нашей глобальной платформы, которая продолжает расти", — отметил глава "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Экс-глава "Формулы-1" заявил о своей невиновности по обвинению в мошенничестве
Экс-глава "Формулы-1" заявил о своей невиновности по обвинению в мошенничестве

По некоторым данным, Audi зайдёт в чемпионат в качестве поставщика силовых агрегатов. Для этого компания может выкупить долю в команде "Заубер".

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formula1.com

Шамиль Гаджиев
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