Больше не рабыня: Бритни Спирс вернула статус поп-принцессы совместной песней с Элтоном Джоном

Американская певица Бритни Спирс впервые выпустила первый трек после освобождения из-под опеки отца. Это совместная с британским музыкантом Элтоном Джоном композиция Hold Me Closer, ставшая ремиксом на его сингл Tiny Dancer 1971 года, пишет Variety. Для поп-принцессы это первая композиция за шесть лет.

"Хотя припев, конечно, безошибочно узнаваем, песня была полностью переделана и превратилась в лёгкую танцевально-попсовую композицию, в которой Спирс и Джон дуэтом нежно исполняют куплеты и припев, а сэр Элтон Джон добавляет фирменные фортепианные переливы", — отмечает издание.