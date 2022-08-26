Больше не рабыня: Бритни Спирс вернула статус поп-принцессы совместной песней с Элтоном Джоном
Бритни Спирс вернулась в шоу-бизнес спустя 6 лет, выпустив песню с Элтоном Джоном
Бритни Спирс и Элтон Джон. Фото © Getty Images for EJAF / Michael Kovac
Американская певица Бритни Спирс впервые выпустила первый трек после освобождения из-под опеки отца. Это совместная с британским музыкантом Элтоном Джоном композиция Hold Me Closer, ставшая ремиксом на его сингл Tiny Dancer 1971 года, пишет Variety. Для поп-принцессы это первая композиция за шесть лет.
"Хотя припев, конечно, безошибочно узнаваем, песня была полностью переделана и превратилась в лёгкую танцевально-попсовую композицию, в которой Спирс и Джон дуэтом нежно исполняют куплеты и припев, а сэр Элтон Джон добавляет фирменные фортепианные переливы", — отмечает издание.
Напомним, в 2016 году у Бритни Спирс вышел девятый студийный альбом под названием Glory. После этого исполнительница долго не напоминала о себе. Осенью 2021 года певица смогла избавиться от надзора отца, установленного по судебному решению. В начале июня этого года звезда вышла замуж за модель Сэма Асгари.