Захарова назвала призыв президента Латвии об изоляции нелояльных русских "охотой на ведьм"
Призыв президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изолировать нелояльных к государству русских абсолютно неприемлем. Об этом говорится в распространённом в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Подобного рода высказывания президента страны – члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины "охоту на ведьм", — сказано в сообщении.
В комментарии также подчёркивается, что "зацикленные на русофобии латвийские власти" готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе. В заключение Захарова призвала представителей международных правозащитных структур дать оценку подобным высказываниям.
Напомним, несколько дней назад президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к государству русских необходимо изолировать. По его словам, подавляющее большинство жителей Латвии за полгода стали "более националистичными и патриотичными".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ