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26 августа, 08:51

Захарова назвала призыв президента Латвии об изоляции нелояльных русских "охотой на ведьм"

Призыв президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изолировать нелояльных к государству русских абсолютно неприемлем. Об этом говорится в распространённом в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подобного рода высказывания президента страны – члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины "охоту на ведьм", — сказано в сообщении.

В комментарии также подчёркивается, что "зацикленные на русофобии латвийские власти" готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе. В заключение Захарова призвала представителей международных правозащитных структур дать оценку подобным высказываниям.

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Напомним, несколько дней назад президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к государству русских необходимо изолировать. По его словам, подавляющее большинство жителей Латвии за полгода стали "более националистичными и патриотичными".

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Оксана Попова

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