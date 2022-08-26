Захарова назвала призыв президента Латвии об изоляции нелояльных русских "охотой на ведьм"

Призыв президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изолировать нелояльных к государству русских абсолютно неприемлем. Об этом говорится в распространённом в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подобного рода высказывания президента страны – члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины "охоту на ведьм", — сказано в сообщении.

В комментарии также подчёркивается, что "зацикленные на русофобии латвийские власти" готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе. В заключение Захарова призвала представителей международных правозащитных структур дать оценку подобным высказываниям.