Экс-футболист сборной России избил судью прямо во время матча
Бывший футболист сборной России Андрей Федьков напал на судью во время матча между детскими командами спортивной школы олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника и "Водника" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте городской федерации футбола.
Инцидент произошёл в середине матча после того, как арбитр удалил Федькова. Сразу после этого он начал оскорблять судью, а затем ударил его головой в лицо. В итоге матч был сразу же прекращён.
Добавим, что Федькова дисквалифицировали до конца 2022 года в связи с инцидентом, а также условно пожизненно отстранили от деятельности.
ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Алексей Иванов