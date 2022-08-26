Экс-футболист сборной России избил судью прямо во время матча

Бывший футболист сборной России Андрей Федьков напал на судью во время матча между детскими командами спортивной школы олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника и "Водника" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте городской федерации футбола.

Инцидент произошёл в середине матча после того, как арбитр удалил Федькова. Сразу после этого он начал оскорблять судью, а затем ударил его головой в лицо. В итоге матч был сразу же прекращён.