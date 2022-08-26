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26 августа, 08:48

Экс-футболист сборной России избил судью прямо во время матча

Бывший футболист сборной России Андрей Федьков напал на судью во время матча между детскими командами спортивной школы олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника и "Водника" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте городской федерации футбола.

Инцидент произошёл в середине матча после того, как арбитр удалил Федькова. Сразу после этого он начал оскорблять судью, а затем ударил его головой в лицо. В итоге матч был сразу же прекращён.

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Добавим, что Федькова дисквалифицировали до конца 2022 года в связи с инцидентом, а также условно пожизненно отстранили от деятельности.

Обложка ©

ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Алексей Иванов

Шамиль Гаджиев
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