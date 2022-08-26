Норвегия не снизит цену на газ для ЕС, несмотря на энергетический кризис
Норвегия не будет снижать цены на газ для импортёров в странах Евросоюза на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24.
"Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе", — подчеркнул он.
Осланд отметил, что Правительство Норвегии не намерено вмешиваться в бизнес и навязывать компаниям-поставщикам договорные условия с низкой ценой. Он напомнил, что именно Брюссель виноват в сложившейся ситуации, так как "20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка".
Как писал Лайф, стоимость газа в Европе в ходе торгов 24 августа превысила отметку 3100 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 8 марта. Общее повышение цены голубого топлива с начала дня составило 16%.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK