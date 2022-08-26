Журналист Скира: "Челси" предложил Захаряну контракт до 2028 года

Лондонский "Челси" предложил контракт полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну до 2028 года, сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, переговоры между "Челси" и "Динамо" находятся на финальной стадии и близки к своему завершению.