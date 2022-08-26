Журналист Скира: "Челси" предложил Захаряну контракт до 2028 года
Лондонский "Челси" предложил контракт полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну до 2028 года, сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, переговоры между "Челси" и "Динамо" находятся на финальной стадии и близки к своему завершению.
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро.
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ФК "Динамо" (Москва)