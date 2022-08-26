НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 09:17

Журналист Скира: "Челси" предложил Захаряну контракт до 2028 года

Лондонский "Челси" предложил контракт полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну до 2028 года, сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, переговоры между "Челси" и "Динамо" находятся на финальной стадии и близки к своему завершению.

Звезда "Динамо" Арсен Захарян может стать игроком "Челси"

Звезда "Динамо" Арсен Захарян может стать игроком "Челси"

Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро.

Обложка ©

ФК "Динамо" (Москва)

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров