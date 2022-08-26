На мемориале Саур-Могила возле Донецка впервые за долгое время зажгли Вечный огонь

В рамках восстановления мемориала Саур-Могила рядом с Донецком впервые за долгое время был зажжён Вечный огонь. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Вечный огонь на мемориале Саур-Могила под Донецком. Видео © Telegram / Российское военно-историческое общество

"После того как была смонтирована новая чаша и подключён газ, мы совершили пробный пуск Вечного огня. Это во многом знаковое событие", — рассказал заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Восстановление мемориала близится к завершению. Так, уже закончены монтаж стелы и реставрация исторических рельефов, которые были разрушены боевиками украинской армии, начат монтаж новых рельефов, посвящённых современным защитникам Донбасса. Кроме того, продолжается работа над скульптурой Солдата Победы. В РВИО добавили, что работы выполняются в круглосуточном режиме.