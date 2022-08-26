Неизвестные разбили и поцарапали автомобиль путешествующей по Европе россиянки

Очередной случай проявления русофобии произошёл накануне в Норвегии. Туристка из России Алёна Славко съездила в турне по Европе, но вместо приятных впечатлений получила нацарапанную на капоте оскорбительную надпись "убийцы". Об этом она рассказала "Ленте.ру".

Всё произошло в Норвегии, на Лофотенских островах, куда Алёна прибыла на автомобиле вместе с семьёй, посетив перед этим ряд других стран. Оставив машину на необорудованной парковке, туристы отправились к одной из гор. По словам Алёны, рядом стояли транспортные средства преимущественно с норвежскими и шведскими номерами.

"Мы видели всех, кто спускался и поднимался. Все были настроены доброжелательно. Но, когда вернулись, увидели, что боковое зеркало было вывернуто, на двери небольшая вмятина, а на капоте — надпись", — призналась она.

Туристка объяснила, что на капоте было нацарапано слово murderers, что в переводе означает "убийцы". Алёну предупреждали, что россияне в Европе могут столкнуться с неприятными ситуациями: им, например, могут вывалить мусор на авто или поцарапать. Но, как призналась девушка, она не ощущала какого-то недоброжелательного отношения со стороны европейцев. Так, в Стокгольме в одном из магазинов продавец сказал, что у него много друзей из России и вообще "россияне — классные ребята".