В Совфеде заявили о попытках "давних недругов" очернить избирательную кампанию в РФ

Избирательная кампания в преддверии сентябрьских выборов проходит спокойно, несмотря на попытки "недругов" помешать ей. Как сообщил на пресс-конференции ТАСС глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов, специалисты фиксируют информационные атаки, цель которых — очернить избирательную кампанию и поставить под сомнение итоги сентябрьских выборов в стране.

"Комиссия СФ продолжает фиксировать разнообразные информационные атаки русофобского и антироссийского характера со стороны наших давних недругов. В их основе по-прежнему откровенная ложь и тенденциозная подача любых материалов. Анализ показывает, что заказчики этого мутного фейкового потока готовятся к попыткам очернить и нынешнюю избирательную кампанию, публично усомниться в её итогах, обрушиться с критикой на политическую систему России в целом", — сообщил он.

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на эти попытки, масштабная избирательная кампания проходит спокойно, в полном соответствии с российским законодательством.

Лайф уже сообщал, что в этом году единый день голосования пройдёт 11 сентября, но в тех регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут уже в 2023 году. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.