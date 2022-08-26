Украинские боевики стали переодеваться в гражданскую одежду, скрываясь от российских БПЛА

Украинские военные стали переодеваться в гражданскую одежду для передвижения между позициями. Чтобы их не раскрыли российские военные, они также пользуются гражданскими автомобилями, сообщает РИА "Новости".

По словам бойцов российского спецназа, боевики ВСУ в курсе, что Российская армия не бьёт по гражданским объектам, и пользуются этим, размещая огневые позиции вблизи жилых домов. Однако операторы беспилотников научились раскрывать обман, ведя учёт всех автомобилей на конкретных участках местности.

"Всё равно даже самые замаскированные позиции можно вскрыть: рано или поздно им должны подвезти воду, еду, а кто-то захочет в туалет и выйдет в соседние кусты, вскрыв себя", — пояснили российские военные.

По их словам, для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, перед каждым ударом по замаскированным позициям украинских военных сперва уточняется расстояние до ближайших жилых домов. Только убедившись, что простые граждане не пострадают, ВС РФ открывают огонь по целям.