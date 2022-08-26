Почему новая тактика Армии России не оставляет противнику шансов Прогнозы Запада относительно успехов ВСУ на юге Украины не сбылись. Украинская армия на грани окружения, однако вытащить военных из "огненного капкана" некому. 17629 17629 Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Карта спецоперации на Украине на сегодня

В вечерней сводке украинского Генштаба от 24 августа появилось сообщение о том, что Армия России продолжает наносить удары по объектам и позициям ВСУ на стыке Херсонской и Николаевской областей, а также в глубине Николаевской области. Это направление называют Южнобугским.

Интересно, что ранее в американском Институте изучения войны (ISW) утверждали, что основные усилия ВС РФ под Николаевом направлены исключительно на оборону, а ВСУ собрали кулак из 300 тысяч бойцов и готовы к контрнаступлению. На практике всё выходит иначе: Армия России, варьируя методы наступления, не только теснит противника, но и создаёт смертельную ловушку для тех подразделений, которые пытаются деблокировать зажатых на южном направлении "братьев по оружию".

Тактика России на Украине

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

При взятии Северодонецка применялась тактика "северного цветка", включающая в себя артподготовку, рассечение стратегического участка на несколько кусков и закрытие для противника путей отхода. В июле при наступлении по линии Славянск – Краматорск – Бахмут российские военные активно использовали тактику "огневого вала" — массированное применение артиллерии по позициям противника, совмещённое с наступлением мобильных соединений.

Огненный дождь из 600 снарядов оглушает, подавляет противника и вносит в его ряды сумятицу. Раздробленные подразделения перестают представлять из себя единое целое. В августе российские военные изменили тактику продвижения. Сделав выводы о том, что уцелевшие части ВСУ могут закрепляться на отдельных участках при отступлении и вступать в контрбатарейную борьбу или ещё хуже — лупить в отместку по мирным городам, в ход пошла тактика "отсекающего огня". Украинская армия всё больше стала напоминать мечущегося раненого зверя, который не в силах понять, зализывать ему раны или бросаться на охотника.

Нетайлово на карте Донецкой области

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Чтобы избежать бессмысленной траты личного состава и техники, Армия России применяет тактику "атаки с отводом техники". Сейчас, в частности, на таких участках, как Нетайлово, где густые леса становятся подспорьем для вражеских ПТРК, российские военные делят каждую операцию по захвату укреплённых позиций противника на три этапа.

После плотной артподготовки — 300–500 снарядов — по укрепрайону и минным полям в бой идёт бригада Народной милиции. Под Нетайлово, к примеру, действует 100-я бригада НМ ДНР. Впереди идёт танк, сковывающий своим огнём противника. Следом за танком выезжает БМП без десанта, затем присоединяются беспилотники. БМП и БПЛА поддерживают работу российского танка. Лесополоса же защищает наших от прямого огня ВСУ.

Заняв плацдарм, российская техника наносит несколько ударов по следующей линии обороны. К этому времени на занятый рубеж прибывает боевое отделение, которое по ходу наступления зачищает вражеские позиции и ведёт бой с противником при поддержке артиллерии. Затем техника быстро отводится с захваченного плацдарма. Это позволяет сохранять жизнь личному составу, а также не давать ПТРК противника возможность бить в ответ. Ветеран армии США майор Эндрю Майклс отмечает, что такая тактика Российской армии соответствует всем принципам "быстрой адаптации на поле боя".

Российская армия постоянно учится. Главное достижение на Украине — это отсутствие глупых решений, которые сейчас регулярно принимают с украинской стороны. Силы ВСУ разрозненны, у них нет достаточного количества вооружений и техники. Российские силы грамотно используют и технику, и людей, заставляя противника делать ошибки и жертвовать людьми Эндрю Майклс Ветеран армии США

Потери ВСУ на юге Украины

Фото © Getty Images / Pierre Crom

24 августа, по сообщению Минобороны РФ, у населённого пункта Лозовое в Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец потерпел поражение 18-й батальон 35-й бригады морской пехоты ВСУ. В ходе боя было уничтожено более 80 бойцов ВСУ и шесть автомобилей.

— В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении, — сообщили в ведомстве. По ходу наступления российская авиация громит позиции ВСУ в районе Белой Криницы и Большого (Великого) Артакова, однако операция всё больше напоминает зачистку Северодонецка, завершившуюся в начале лета. Укрепрайоны противника расположены на правом берегу реки Ингулец, совсем рядом с Давыдовым Бродом, где в конце мая украинцы пытались дважды, и в обоих случаях безуспешно, прорвать российскую линию обороны. 24 августа украинская сторона сообщала о российских ударах по позициям ВСУ в районе Нового Буга, пгт Березнеговатое и Висунска.

Остатки подразделений ВСУ, действовавших под Давыдовым Бродом, в настоящий момент отсечены от основной группировки противника, сконцентрированной на правом берегу Ингульца в Николаевской области. Судя по тому, как развивается наступление Российской армии, ВС РФ давно известно, что ВСУ могут предпринять попытку воссоединиться. Как раз на этом этапе и начинается вторая часть военного "марлезонского балета". Для спасения зажатых под Давыдовым Бродом подразделений ВСУ бросают небольшие отряды, но те уничтожаются Российской армией издалека. Неудачные попытки прорыва фиксируются на нескольких линиях: по линии Большое Артаково – Белая Криница – Новогригоровка и по линии Висунск – Березнеговатое – Николаевка.

Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО отмечают, что положение передовых частей ВСУ похоже на то, как космонавт вращается в центрифуге. Подразделения двигаются по кругу и несколько раз меняют позиции, однако каждый раз на новом месте попадают под огонь российской артиллерии и, потеряв десяток человек, начинают отход обратно под градом снарядов.

Трудность для застрявших возле реки Ингулец подразделений украинской армии состоит ещё и в том, что получить нормальное снабжение, боеприпасы и медикаменты в данный момент невозможно. Все прилегающие к месту скорого окружения трассы контролируются российской авиацией и силами спецназа. Сам факт того, что ВСУ на юге находятся в одном шаге от окружения, тщательно скрывается, однако публично признать потерю значительной части юга страны могут уже в ближайшее время.

По сведениям собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, ситуация для ВСУ складывается ещё более драматично, чем в Северодонецке: отрезав пути к отступлению и подорвав крупнейшие автомобильные мосты, ВСУ загнали себя в ловушку. Выходов из такой ситуации немного: либо плен, либо гибель при попытке эвакуироваться.

Фото © Getty Images / Alex Chan / SOPA Images / LightRocket Чем закончится наступление ВС РФ на юге Украины? 0 Окружением ВСУ как в Северодонецке Окружения не будет, но группировка ВСУ будет уничтожена Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев