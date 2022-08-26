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Опубликовано 26 августа 2022, 10:03

ВС РФ за сутки уничтожили девять пунктов управления и пять складов вооружения ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили девять пунктов управления Вооружённых сил Украины, а также нанесли удары по живой силе и военной технике украинских боевиков в 163 районах. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в ДНР российские войска уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в Николаевской области был нанесён удар по хранилищу топлива, а в Харьковской области был обнаружен и уничтожен радиолокатор, способствовавший наведению украинских ЗРК С-300 на цели.

ВС РФ уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе Нового Буга
ВС РФ уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе Нового Буга

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские военные уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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