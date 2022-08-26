ВС РФ за сутки уничтожили девять пунктов управления и пять складов вооружения ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили девять пунктов управления Вооружённых сил Украины, а также нанесли удары по живой силе и военной технике украинских боевиков в 163 районах. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в ДНР российские войска уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в Николаевской области был нанесён удар по хранилищу топлива, а в Харьковской области был обнаружен и уничтожен радиолокатор, способствовавший наведению украинских ЗРК С-300 на цели.