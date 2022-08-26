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26 августа, 10:15

Российские силы ПВО сбили снаряды HIMARS в Харьковской и Херсонской областях

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" (HIMARS) и "Ольха" в районах Донецка, Изюма Харьковской области, Новотроицкого и Берислава Херсонской области.

"Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" и "Ольха" в районах населённых пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области", — сказал на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также силы ПВО сбили ещё шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Комсомольское ДНР, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области.

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Накануне сообщалось, что российские средства ПВО перехватили 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской ГЭС, Херсона и Донецка, а также уничтожили пять украинских беспилотников.

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ТАСС / Zuma / Sgt. James Hobbs

Татьяна Миссуми

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