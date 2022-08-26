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Регион
Опубликовано 26 августа 2022, 10:29

Силы ПВО отражают атаку над Херсоном, прозвучало около 10 залпов

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны Украины в небе над Херсоном. Как сообщает РИА "Новости", раздалось около десяти залпов противовоздушных установок, в небе видны следы от противовоздушных ракет.

Ранее херсонские власти объяснили обстрелы со стороны ВСУ агонией киевского режима. Как заявил замглавы администрации области, постоянным нанесением ударов украинские военные стремятся разрушить инфраструктуру региона и помешать восстановлению мирной жизни.

В ВСУ объяснили невозможность захвата Херсона
В ВСУ объяснили невозможность захвата Херсона
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Unsplash

Оксана Попова
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