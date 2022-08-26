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26 августа, 10:24

В Запорожье опасаются провокаций со стороны ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина способна устроить провокацию во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить во всём Россию. Своими опасениями в эфире телеканала "Соловьёв Live" поделился член главного совета администрации области Владимир Рогов.

"И мы прекрасно понимаем, что они могут "всадить в спину" этой инспекции, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: "Вот, Россия обстреляла", — подчеркнул Рогов.

Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы ЗАЭС

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Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что по результатам визита организации на Запорожскую АЭС может быть принято решение о постоянном присутствии её экспертов на объекте.

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Wikipedia

Анатолий Симоненко

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