В Запорожье опасаются провокаций со стороны ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина способна устроить провокацию во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить во всём Россию. Своими опасениями в эфире телеканала "Соловьёв Live" поделился член главного совета администрации области Владимир Рогов.

"И мы прекрасно понимаем, что они могут "всадить в спину" этой инспекции, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: "Вот, Россия обстреляла", — подчеркнул Рогов.