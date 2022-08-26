Глава МАГАТЭ допустил постоянное присутствие экспертов агентства на Запорожской АЭС

По результатам визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может быть принято решение о постоянном присутствии её экспертов на объекте. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Это сложная миссия. Уже сама поездка экспертов через зону военных действий является непростым делом... Поэтому необходимо обеспечить условия безопасности. Это нужно сделать в координации между двумя странами. Мы должны также рассчитывать на поддержку ООН. С технической точки зрения необходимо определить параметры миссии, решить, что мы можем сделать, а также, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", — сказал Гросси в интервью французской радиостанции RFI.

Глава МАГАТЭ назвал целью поездки на объект инспекцию по различным аспектам безопасности. По его словам, станция ранее "становилась объектом атак", были также проблемы с электроснабжением, которые возникают и по сей день". Гросси отметил необходимость "помочь стабилизировать ситуацию" на ЗАЭС.