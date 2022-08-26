Лукашенко: Будущее ЕС — только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будущее Евросоюза — только в сотрудничестве с Минском и Москвой. По его мнению, Соединённые Штаты Америки "исчезнут с радаров".

"Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать, и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся", — приводит слова президента БелТА.