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26 августа, 10:23

Лукашенко: Будущее ЕС — только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будущее Евросоюза — только в сотрудничестве с Минском и Москвой. По его мнению, Соединённые Штаты Америки "исчезнут с радаров".

"Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать, и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся", — приводит слова президента БелТА.

Лукашенко заявил, что Белоруссия переоборудовала боевые самолёты под ядерное оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия переоборудовала боевые самолёты под ядерное оружие

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что санкции против Москвы и Минска нарастают, хотя Запад сам чувствует последствия. Он подчеркнул, что Запад пытается обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе, прекрасно осознавая, что во многом сам виноват в сложившейся ситуации.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова

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