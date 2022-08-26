Лукашенко: Будущее ЕС — только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будущее Евросоюза — только в сотрудничестве с Минском и Москвой. По его мнению, Соединённые Штаты Америки "исчезнут с радаров".
"Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать, и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся", — приводит слова президента БелТА.
Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что санкции против Москвы и Минска нарастают, хотя Запад сам чувствует последствия. Он подчеркнул, что Запад пытается обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе, прекрасно осознавая, что во многом сам виноват в сложившейся ситуации.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев