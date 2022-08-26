Мэр Лондона предупредил об угрозе национальной катастрофы в Британии

Мэр Лондона Садик Хан, комментируя рост цен на энергию, сообщил об ожидающей Великобританию национальной катастрофе, если только правительство в срочном порядке не предпримет каких-либо действий. Так он отреагировал на заявление энергорегулятора Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% — до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.

"Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой", — написал градоначальник в "Твиттере".