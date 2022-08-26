ЗАЭС снабжает энергией освобождённые районы Запорожья и Херсонской области
На Запорожской АЭС ситуация находится под контролем, производимая электроэнергия идёт на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия-1".
"Ситуация на атомной станции контролируемая, электроэнергия вырабатывается, она поставляется непосредственно на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей", — уточнил он.
Накануне на ЗАЭС сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области. После ударов ВСУ на станции произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что привело к автоматическому отключению двух энергоблоков. После их снова запустили. А сегодня оператор украинских АЭС "Энергоатом" сообщал об отключении от сети всех энергоблоков станции. Сообщалось, что в результате обстрелов со стороны украинских военных перебита последняя, четвёртая линия передачи электроэнергии с ЗАЭС, поэтому нет возможности поставлять электроэнергию на подконтрольную Украине территорию.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ