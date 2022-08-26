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26 августа, 10:06

ЗАЭС снабжает энергией освобождённые районы Запорожья и Херсонской области

На Запорожской АЭС ситуация находится под контролем, производимая электроэнергия идёт на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия-1".

"Ситуация на атомной станции контролируемая, электроэнергия вырабатывается, она поставляется непосредственно на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей", — уточнил он.

В Запорожской области заявили, что ЗАЭС не отключалась от сети

В Запорожской области заявили, что ЗАЭС не отключалась от сети

Накануне на ЗАЭС сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области. После ударов ВСУ на станции произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что привело к автоматическому отключению двух энергоблоков. После их снова запустили. А сегодня оператор украинских АЭС "Энергоатом" сообщал об отключении от сети всех энергоблоков станции. Сообщалось, что в результате обстрелов со стороны украинских военных перебита последняя, четвёртая линия передачи электроэнергии с ЗАЭС, поэтому нет возможности поставлять электроэнергию на подконтрольную Украине территорию.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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