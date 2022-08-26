Алаев рассказал о контактах с УЕФА по поводу возвращения России на турниры
Между Россией и УЕФА регулярно поддерживаются неофициальные контакты на тему возвращения наших клубов и сборных на международные турниры. Об этом "Чемпионату" заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
"Коллеги из УЕФА всё понимают. Понятно, что по результатам этих неофициальных контактов они доносят свою позицию, мы — свою. Очень деликатный процесс, но они всё читают и мониторят. Не раз в неформальном разговоре мне говорили: как только ситуация нормализуется, то сразу можно будет обсуждать возвращение", — заявил Алаев.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в этом сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.
ТАСС / Сергей Фадеичев