Алаев рассказал о контактах с УЕФА по поводу возвращения России на турниры

Между Россией и УЕФА регулярно поддерживаются неофициальные контакты на тему возвращения наших клубов и сборных на международные турниры. Об этом "Чемпионату" заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

"Коллеги из УЕФА всё понимают. Понятно, что по результатам этих неофициальных контактов они доносят свою позицию, мы — свою. Очень деликатный процесс, но они всё читают и мониторят. Не раз в неформальном разговоре мне говорили: как только ситуация нормализуется, то сразу можно будет обсуждать возвращение", — заявил Алаев.