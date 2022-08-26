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26 августа, 10:19

Лайф узнал, что случилось в СИЗО Зеленограда, где были слышны стрельба и взрывы

Стрельба и взрывы в СИЗО Зеленограда оказались частью учений ФСИН

Жители Зеленограда всерьёз обеспокоились происходящим за стенами местного СИЗО № 12. Сегодня днём на территории изолятора были слышны выстрелы и даже взрывы, после чего над учреждением поднялся небольшой столб дыма.

Стрельба и взрывы на территории СИЗО в Зеленограде. Видео © Telegram / SHOT

Однако, по данным источника Лайфа, ничего серьёзного не произошло. Как оказалось, в СИЗО проходят учения УФСИН с участием бойцов спецназа.

Ранее Лайф писал, что в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования. После переговоров с преступниками сотрудников исправительного учреждения отпустили "в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах". Никто из них не пострадал.

В воронежском СИЗО трое заключённых погибли после отравления неизвестным веществом

В воронежском СИЗО трое заключённых погибли после отравления неизвестным веществом

Обложка ©

Telegram / SHOT

Максим Плетнёв

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