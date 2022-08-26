Лайф узнал, что случилось в СИЗО Зеленограда, где были слышны стрельба и взрывы
Стрельба и взрывы в СИЗО Зеленограда оказались частью учений ФСИН
Жители Зеленограда всерьёз обеспокоились происходящим за стенами местного СИЗО № 12. Сегодня днём на территории изолятора были слышны выстрелы и даже взрывы, после чего над учреждением поднялся небольшой столб дыма.
Стрельба и взрывы на территории СИЗО в Зеленограде. Видео © Telegram / SHOT
Однако, по данным источника Лайфа, ничего серьёзного не произошло. Как оказалось, в СИЗО проходят учения УФСИН с участием бойцов спецназа.
Ранее Лайф писал, что в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования. После переговоров с преступниками сотрудников исправительного учреждения отпустили "в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах". Никто из них не пострадал.
Telegram / SHOT