Не могут налюбоваться?: В Риге с двух ракурсов показали снос памятника советским воинам
Момент сноса памятника советским воинам в Риге сняли с воздуха
Снос памятника освободителям Риги — обелиска в честь советских воинов — сняли с воздуха. Кадры обнародовала рижская полиция в социальных сетях.
Кадры разрушения обелиска Освободителям с воздуха. Видео © / Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Valsts policija / Rīgas pašvaldības policija
Там также добавили, что день демонтажа прошёл без инцидентов и относительно спокойно. За неповиновение сотрудникам полиции было задержано четыре человека, а всего было возбуждено 27 дел по административным правонарушениям.
В свою очередь, власти Риги подчеркнули, что работу по дроблению нижней части памятника выполнил один человек, используя два трактора. Его имя раскрывать не стали, но обратили внимание на его "безупречную работу".
Напомним, 23 августа в столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в рижском парке Победы. Во время митинга против сноса памятника освободителям Риги 22 августа было задержано семь человек. Автор видео обратил внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Позднее стало известно уже о 14 задержанных противниках сноса памятника освободителям. Вчера монумент снесли окончательно.
Ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это значило, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
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Кадр из видео / Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Valsts policija