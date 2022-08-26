Не могут налюбоваться?: В Риге с двух ракурсов показали снос памятника советским воинам

Снос памятника освободителям Риги — обелиска в честь советских воинов — сняли с воздуха. Кадры обнародовала рижская полиция в социальных сетях.

Кадры разрушения обелиска Освободителям с воздуха. Видео © / Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Valsts policija / Rīgas pašvaldības policija

Там также добавили, что день демонтажа прошёл без инцидентов и относительно спокойно. За неповиновение сотрудникам полиции было задержано четыре человека, а всего было возбуждено 27 дел по административным правонарушениям.