Пал последний элемент: В Риге окончательно снесли памятник освободителям
В Риге снесли последний элемент памятника освободителям — обелиск
В столице Латвии снесли последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов. Несколько видео с разных ракурсов опубликовали латвийские СМИ, за сносом памятника читатели наблюдали в прямом эфире.
Момент сноса обелиска. Видео © Twitter / LTV Panorama, TVNET Zinas
79-метровый монумент был расположен в парке Победы, это третья часть памятника освободителям Риги. Утром в четверг рабочие приступили к демонтажу обелиска. Основной элемент — скульптуру "Мать-Родина" — снесли накануне, 24 августа.
Во время митинга против сноса памятника освободителям Риги 22 августа было задержано семь человек. Автор видео обратил внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Позднее стало известно уже о 14 задержанных противниках сноса памятника освободителям.
Ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означает, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения больше нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
Новости
Ида Галич рассказала, сколько миллионов в день ей приносят соцсети, и простые работяги будут в шоке
сегодня в 14:24
"Перепутали с шестом": Захарова высмеяла слова Ермака о становлении Украины "осью безопасности ЕС"
сегодня в 14:23
"Куда ты пошёл на двусторонку": Котёнок чуть не просочился на встречу Мишустина с коллегами в Киргизии
сегодня в 14:17
Twitter / @letanewslv