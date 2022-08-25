Пал последний элемент: В Риге окончательно снесли памятник освободителям

В столице Латвии снесли последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов. Несколько видео с разных ракурсов опубликовали латвийские СМИ, за сносом памятника читатели наблюдали в прямом эфире.

79-метровый монумент был расположен в парке Победы, это третья часть памятника освободителям Риги. Утром в четверг рабочие приступили к демонтажу обелиска. Основной элемент — скульптуру "Мать-Родина" — снесли накануне, 24 августа.

Во время митинга против сноса памятника освободителям Риги 22 августа было задержано семь человек. Автор видео обратил внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Позднее стало известно уже о 14 задержанных противниках сноса памятника освободителям.