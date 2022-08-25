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25 августа, 14:26

Пал последний элемент: В Риге окончательно снесли памятник освободителям

В Риге снесли последний элемент памятника освободителям — обелиск

В столице Латвии снесли последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов. Несколько видео с разных ракурсов опубликовали латвийские СМИ, за сносом памятника читатели наблюдали в прямом эфире.

Момент сноса обелиска. Видео © Twitter / LTV Panorama, TVNET Zinas

79-метровый монумент был расположен в парке Победы, это третья часть памятника освободителям Риги. Утром в четверг рабочие приступили к демонтажу обелиска. Основной элемент — скульптуру "Мать-Родина" — снесли накануне, 24 августа.

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В польском Бжеге сносят памятник солдатам Красной армии

Во время митинга против сноса памятника освободителям Риги 22 августа было задержано семь человек. Автор видео обратил внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Позднее стало известно уже о 14 задержанных противниках сноса памятника освободителям.

Ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означает, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения больше нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.

Обложка ©

Twitter / @letanewslv

Ирина Фальке

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