Ида Галич рассказала, сколько миллионов в день ей приносят соцсети, и простые работяги будут в шоке

Девушка дала интервью изданию Forbes, в котором рассказала, сколько она зарабатывает на своих соцсетях в день. Приготовьтесь ловить челюсть.

Последние несколько лет Ида Галич остаётся одним из самых популярных, а соответственно, и самых высокооплачиваемых блогеров России. В 2020 году она попала в рейтинг Forbes, где с доходом в 800 тысяч долларов заняла третье место. В новом интервью изданию блогер поделилась, о каких суммах шла речь в последнее время. Оказалось, что до того, как в России заблокировали Instagram*, она зарабатывала на нём по 8,5 миллиона рублей... в день.

Видео © YouTube / Forbes

"Да, таких доходов, как раньше, у меня не будет, но будет что-то другое. Я всегда понимала, что "Инстаграм" с его бешеными заработками не вечен. Я могла заработать за один день 8,5 миллиона рублей, это огромные деньги, и мне казалось, что, пока эта махина двигается, нужно работать. Я с огромным удовольствием делала всё, что было связано с публикациями и рекламой в "Инстаграме", но у меня было понимание, что так будет не всегда. Так и случилось", — поделилась своими мыслями Ида.

Сейчас же, после блокировки ряда соцсетей, выживает самый приспособленный, считает Галич. Последние месяцы блогер тратит все силы на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

К сожалению, мы не выбираем время, в котором находимся. Но все последствия того, что сейчас происходит с нашими карьерами блогеров, артистов, ведущих, музыкантов, станут более-менее понятны через год-два. <...> Когда понимаешь, что как раньше уже не будет, ты начинаешь работать совсем по другим векторам. А что у нас в "Телеграме"? Совсем другие деньги. Но это деньги, я их зарабатываю и ничего плохого не делаю. А что у нас там, платформы? Потрясающе, давайте работать с платформами. Лететь куда-то вести мероприятие? Легко! Ида Галич