"Куда ты пошёл на двусторонку": Котёнок чуть не просочился на встречу Мишустина с коллегами в Киргизии

Котёнок забежал в резиденцию в киргизском городе Чолпон-Ата, куда прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Видео опубликовано в телеграм-канале радио "Маяк".

Котёнок сорвал работу правительственного пула в Киргизии. Видео © Telegram-канал ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

"Куда ты пошёл на двусторонку, иди лучше на фотографирование", — посоветовал один из присутствующих маленькому питомцу.

На кадрах видно, что котёнок без испуга бежит по красной дорожке мимо ног людей, которые с интересом наблюдают за ним, снимая на телефоны.

Мишустин прибыл на встречу глав правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно анонсу российского кабмина, в ходе заседания стороны обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено формированию общего рынка газа, финансированию промышленной кооперации, развитию интеграционных транспортных проектов, регулированию алкогольного рынка, а также отдельным аспектам налогообложения в рамках электронной торговли.