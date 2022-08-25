"Куда ты пошёл на двусторонку": Котёнок чуть не просочился на встречу Мишустина с коллегами в Киргизии
Котёнок сорвал работу правительственного пула на встрече Мишустина с коллегами в Киргизии
Котёнок забежал в резиденцию в киргизском городе Чолпон-Ата, куда прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Видео опубликовано в телеграм-канале радио "Маяк".
Котёнок сорвал работу правительственного пула в Киргизии. Видео © Telegram-канал ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
"Куда ты пошёл на двусторонку, иди лучше на фотографирование", — посоветовал один из присутствующих маленькому питомцу.
На кадрах видно, что котёнок без испуга бежит по красной дорожке мимо ног людей, которые с интересом наблюдают за ним, снимая на телефоны.
Мишустин прибыл на встречу глав правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно анонсу российского кабмина, в ходе заседания стороны обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено формированию общего рынка газа, финансированию промышленной кооперации, развитию интеграционных транспортных проектов, регулированию алкогольного рынка, а также отдельным аспектам налогообложения в рамках электронной торговли.
Ранее Лайф рассказывал, что турист снял на видео, как его поглотил огромный ледник в горах Киргизии. Участок, на котором путешественники стояли всего пять минут назад, оказался завален ледовой массой. К счастью, группе туристов удалось выжить.
Кадр из видео Telegram-канала ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК