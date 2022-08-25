Эксперт рассказал, чем на самом деле зарабатывает провайдер бесплатного VPN

Провайдер бесплатного VPN может зарабатывать на перепродаже данных пользователя. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов.

"Всегда нужно анализировать, какие цели ставит разработчик, давая вам возможность пользоваться бесплатным VPN или предоставляя бесплатный пробный период, — это может быть как стандартный маркетинговый ход, так и сбор данных для продажи", — сказал он.

Эксперт пояснил, что обезличивание пользователя затрагивает лишь сайт, на который он переходит. Доступ к логам активности при этом у провайдера VPN может остаться, отметил специалист. Поэтому если он не зарабатывает на предоставлении услуги, то будет стремиться сделать это при передаче личных данных, подчеркнул Галов. Эксперт также обратил внимание на то, что вместо VPN можно случайно установить вредоносное приложение, которое может испортить устройство.