"Перепутали с шестом": Захарова высмеяла слова Ермака о становлении Украины "осью безопасности ЕС"
Захарова оценила слова Ермака о том, что Украина станет осью безопасности ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который заявил, что Незалежная намерена стать осью, вокруг которой будет формироваться безопасность всего Евросоюза.
"Ребята перепутали ось с шестом", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, сегодня глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина станет осью системы безопасности ЕС. По его словам, для достижения этой цели Киев сделает "всё возможное и невозможное".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ