Болгария выразила готовность возобновить переговоры с "Газпромом"
Правительство Болгарии сообщило "Газпрому" о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну. Об этом рассказал глава болгарского Министерства энергетики Росен Христов агентству Nova.
"Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать", — сказал он и добавил, что в настоящее время активные переговоры не ведутся.
Министр энергетики также отметил, что не считает покупку российского газа финансированием спецоперации на Украине. Он напомнил, что Болгария до сих пор покупает голубое топливо в РФ, но через посредников, поэтому приходится доплачивать сверху 30%.
Напомним, "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. Позже в Софии решили подумать над оплатой ещё раз и поднять эту тему на совещании с Еврокомиссией. Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию при соответствующем расчёте. 22 августа республика признала невозможность справиться без российского газа. Росен Христов анонсировал переговоры с компанией "Газпром экспорт" о поставке голубого топлива.
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