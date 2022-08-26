Врач оценил эффективность новой версии вакцины "Спутник V"

Адаптированная версия вакцины "Спутник V" против штаммов "дельта" и "омикрон", разработанная центром имени Гамалеи, станет перспективным вариантом препарата. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Так как в ближайший год коронавирус не мутирует по другим направлениям, только "дельта" и "омикрон" различного сочетания, то, вероятнее всего, в ближайшее время такие мутации у нас будут оставаться. И вакцина, которая имеет в своём составе обновлённый вариант структурных белков, будет защищать от различных видов мутаций коронавирусной инфекции", — пояснил он.

Врач уточнил, что в препарат был добавлен информационный материал спайк-белка, уже имеющий новую модификацию, новые мутации соединений своих белковых структур, которые свойственны для "дельты" и "омикрона". Тимаков добавил, что основная структура новых подвидов этих штаммов коронавируса остаётся одинаковой, а значит, вакцина будет эффективна.