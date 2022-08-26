Российские подземные хранилища заполнили газом на 91%

Российские подземные хранилища заполнены газом на 91,4%, подготовка к осенне-зимнему периоду проводится в плановом режиме. Об этом отчиталась компания "Газпром" в своём телеграм-канале.

"Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идёт в стандартном плановом ежедневном режиме. Объём закачки газа в подземные хранилища России на 24.08 составил 91,4%", — написано в сообщении компании.