Российские подземные хранилища заполнили газом на 91%
"Газпром": Российские подземные хранилища заполнены газом на 91,4%
Российские подземные хранилища заполнены газом на 91,4%, подготовка к осенне-зимнему периоду проводится в плановом режиме. Об этом отчиталась компания "Газпром" в своём телеграм-канале.
"Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идёт в стандартном плановом ежедневном режиме. Объём закачки газа в подземные хранилища России на 24.08 составил 91,4%", — написано в сообщении компании.
Ранее "Газпром" рассказал о судьбе всех турбин для "Северного потока". По данным компании, ни одна из них сейчас не находится на ремонте в Канаде.
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