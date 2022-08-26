НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 11:50

Российские подземные хранилища заполнили газом на 91%

"Газпром": Российские подземные хранилища заполнены газом на 91,4%

Российские подземные хранилища заполнены газом на 91,4%, подготовка к осенне-зимнему периоду проводится в плановом режиме. Об этом отчиталась компания "Газпром" в своём телеграм-канале.

"Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идёт в стандартном плановом ежедневном режиме. Объём закачки газа в подземные хранилища России на 24.08 составил 91,4%", — написано в сообщении компании.

"Газпром" рассчитывает на полное соблюдение Молдавией газовых контрактов в будущем

"Газпром" рассчитывает на полное соблюдение Молдавией газовых контрактов в будущем

Ранее "Газпром" рассказал о судьбе всех турбин для "Северного потока". По данным компании, ни одна из них сейчас не находится на ремонте в Канаде.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров