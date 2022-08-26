"Нет места для тебя": Бузова обратилась к Тарасову с гневным письмом и процитировала Бродского

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова жёстко отреагировала на предложение своего бывшего возлюбленного Дмитрия Тарасова, который запустил проект о популяризации спорта и решил её взять в дело.

"Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперёд. В моём графике, в моём сердце и в моей жизни — нет места для тебя", — написала Бузова в своём телеграм-канале.

Знаменитость заявила, что бывший в очередной раз хочет попиариться за её счёт, и попросила перестать использовать её имя для "своих вызывающих огромное сомнение проектов". Бузова напомнила, как спортсмен открещивался от их любви последние шесть лет, называя её ошибкой в своей жизни. А также не смогла обойти стороной нюансы их личной жизни и на всю страну раскрыла подробности жестокого отношения Тарасова.

"Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями", — подчеркнула звезда.

Закончила "обращение к бывшему мужу" Бузова строками из стихотворения великого поэта Иосифа Бродского: "Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост…"