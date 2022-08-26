Стало известно, сколько потратили на свадьбу Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Накануне состоялась главная свадьба этого лета: 34-летний российский актёр Павел Прилучный женился на 26-летней актрисе Зепюр Брутян. Пара зарегистрировала брак весной этого года, а в начале лета обвенчалась в Армении. И вот на днях артисты устроили шикарное торжество в Подмосковье, которое, по оценке издания kp.ru, обошлось более чем в 15 миллионов рублей.

Декор

Выездная регистрация. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bliznyashkikorol

Шикарный декор мероприятия привлёк внимание многих интернет-пользователей, и это неслучайно. Стены зала, а также место выездной регистрации были полностью украшены белыми живыми цветами. Более того, была декорирована и сцена, её украшало полотно с именами молодожёнов. По оценке журналистов, с учётом оплаты освещения, проекторов и специалистов цена за такое убранство начинается от шести миллионов рублей.

Аренда, банкет

Молодожёны с гостями. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bliznyashkikorol

Для торжества актёры выбрали территорию загородного ресторана в подмосковном закрытом элитном посёлке неподалёку от дома певца Стаса Михайлова. Это пространство достаточно живописное, с прудиком и множеством объектов архитектуры. К тому же прямо там находится и ресторан. По оценке редакции, на свадьбе присутствовало около 60 человек. Таким образом, с учётом обслуживания и аренды банкет обошёлся примерно в четыре миллиона рублей.

Развлекательная программа





Среди гостей присутствовало немало известных людей. Например, актёры Илья Глинников, Алексей Чадов, Игорь Жижикин. Из музыкантов — Стас Михайлов с супругой Инной, Мот (Матвей Мельников), которые обеспечили музыкальную программу вечера. Как правило, исполнители такой величины делают скидку на выступления или просто поют бесплатно для друзей. По данным kp.ru, развлекательная программа обошлась молодым примерно в пять миллионов рублей.

Наряды





На свадьбе Зепюр Прилучная блистала в нескольких нарядах. К алтарю на выездной регистрации она шла в шикарном пышном платье, а позже переоделась в платье-бюстье и платье-трансформер, которое в танце превратилось в элегантный брючный костюм. На наряды звёзды потратили около трёх миллионов рублей.

Видеоряд, торт, букет, сценарий и другие детали

Свадебный торт. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova

Видеоролики с историей знакомства и любви уже давно вошли в моду, но на этом торжестве гостям продемонстрировали видео венчания пары в Армении. К ролику стоит добавить фото и видеосъёмку свадьбы — от двухсот тысяч рублей. Что касается торта, то он был по-настоящему величественным — с несколькими ярусами и композициями из живых цветов. Учитывая букет и другие детали, за данную категорию молодые раскошелились на два миллиона.

Итак, по подсчётам издания, церемония без учёта выступления звёзд обошлась минимум в 15 миллионов рублей. Стоит заметить, что все расчёты ориентировочные и основаны на актуальных ценах в свадебных агентствах Москвы.