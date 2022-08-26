В Петербурге спрогнозировали спад заболеваемости ковидом в ближайшие 2–3 недели

В Санкт-Петербурге достигнут пик заболеваемости коронавирусом, волна сойдёт на нет в ближайшие 2–3 недели. Об этом рассказал газете "Петербургский дневник" первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана, уточнив, что дополнительные койки в больницах будут всё же развёрнуты.

"Мы уже видим признаки снижения заболеваемости, рост госпитализации приостановился, отмечается снижение доли положительных ПЦР. Поэтому нынешняя волна, как мы ожидаем, пойдёт на спад в ближайшее время. Можно сказать, что сейчас мы находимся на пике. Тем не менее мы 26 августа открываем ещё 100 коек в корпусе-трансформере в городской больнице Святого Георгия", — пояснил он.

Чиновник уточнил, что 20% взрослого коечного фонда больниц Петербурга сейчас свободно, детского — 40%. По его словам, госпитализации могут ещё продолжаться из-за отсроченных последствий заболевания ковидом.