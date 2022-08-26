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26 августа, 11:23

Хозяин пожалел денег на перевозку собаки и на месяц бросил её в аэропорту Челябинска

<p>Муся, живущая в аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Обложка © telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/43141" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Муся, живущая в аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Обложка © telegram / SHOT

В Челябинске, в аэропорту имени Курчатова, месяц жил пёс, которого бросил хозяин. Как пишет SHOT, летевший в Махачкалу мужчина посчитал слишком высокой плату за перевозку питомца и просто оставил его в воздушной гавани. Местного Хатико подкармливали и сотрудники, и пассажиры.

Муся, которую оставил спешащий в Махачкалу хозяин, поселилась в аэропорту и полюбилась как сотрудникам, так и пассажирам. Видео © Telegram / SHOT

"Муськой называем. По нему сразу видно, что он мегадобрый. Ну невозможно такую не любить!" — рассказали сотрудники аэропорта.

Они серьёзно нацелились до холодов пристроить собаку в добрые руки. Но, как передаёт телеграм-канал Mash, недавно двое мужчин со словами "Это наш пёс" забрали животное из терминала.

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Ранее в аэропорту Хабаровск хаски три недели ждал хозяев, которые отправились без него в отпуск. Сотрудники воздушной гавани за такую преданность начали называть питомца местным Хатико.

Анатолий Симоненко

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