Хозяин пожалел денег на перевозку собаки и на месяц бросил её в аэропорту Челябинска

В Челябинске, в аэропорту имени Курчатова, месяц жил пёс, которого бросил хозяин. Как пишет SHOT, летевший в Махачкалу мужчина посчитал слишком высокой плату за перевозку питомца и просто оставил его в воздушной гавани. Местного Хатико подкармливали и сотрудники, и пассажиры.

Муся, которую оставил спешащий в Махачкалу хозяин, поселилась в аэропорту и полюбилась как сотрудникам, так и пассажирам. Видео © Telegram / SHOT

"Муськой называем. По нему сразу видно, что он мегадобрый. Ну невозможно такую не любить!" — рассказали сотрудники аэропорта.

Они серьёзно нацелились до холодов пристроить собаку в добрые руки. Но, как передаёт телеграм-канал Mash, недавно двое мужчин со словами "Это наш пёс" забрали животное из терминала.