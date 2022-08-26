Глава "Аэрофлота" рассказал Путину о планах законтрактовать 323 импортозамещённых самолёта

Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором ПАО "Аэрофлот" Сергеем Александровским, в ходе которой обсудили меры господдержки компании, объёмы и стоимость пассажирских перевозок в этом году, а также подготовку к эксплуатации отечественных импортозамещённых самолётов. Об этом говорится на сайте Кремля.

Встреча президента РФ Владимира Путина с гендиректором ПАО "Аэрофлот" Сергеем Александровским. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Сейчас у нас основной фокус будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов. Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года", — отметил Александровский.

Глава "Аэрофлота" сообщил об увеличении доли российских самолётов в парке компании. По его словам, планируется законтрактовать всего 323 отечественных самолёта, из которых 73 — Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 с российскими двигателями, а также 40 Ту-214.