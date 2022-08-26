Лукашенко посоветовал европейцам раздеться и работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в Евросоюзе, отметив, что изобилия там больше не будет. По его словам, теперь у ЕС остаётся только один выход — раздеться и работать.

"Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придётся платить по счетам и на всю катушку. <...> Поэтому надо раздеваться, напрягаться и работать", — заявил он в ходе визита на Минский механический завод.

По словам белорусского лидера, раньше Германия и прочие европейские страны процветали за счёт российской доброты. Он напомнил, что Россия продавала газ государствам на 50% дешевле, чем могла бы, однако теперь "дурница" закончилась.

"Более того, "вложились" прилично в эту украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолёта денег. Это сейчас всё вылазит. Поэтому проблем много, и изобилия у них действительно больше не будет", — добавил глава республики.