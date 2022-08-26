Олимпийский комитет Норвегии знал о серьёзных проблемах с допинг-системой страны
Олимпийский комитет Норвегии (NIF) ещё три года назад знал о проблемах с допинговой системой страны и особенностями тестирования несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает NRK.
Журналисты телеканала получили доступ к некоторым письмам, которые указывают на то, что местные спортивные чиновники давно знают о проблеме. Тогда же NIF и Антидопинговое агентство Норвегии попросили у Министерства культуры разъяснений по поводу правил тестирования несовершеннолетних спортсменов.
Ранее Лайф сообщал, что Норвегия может остаться без участия в Олимпийских играх из-за проблем с допинговой системой страны, правила которой противоречат международным. Речь идёт о тестировании спортсменов до 18 лет, которое проводится исключительно с согласия родителей и не может быть неожиданным.
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