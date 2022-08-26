Олимпийский комитет Норвегии знал о серьёзных проблемах с допинг-системой страны

Олимпийский комитет Норвегии (NIF) ещё три года назад знал о проблемах с допинговой системой страны и особенностями тестирования несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает NRK.

Журналисты телеканала получили доступ к некоторым письмам, которые указывают на то, что местные спортивные чиновники давно знают о проблеме. Тогда же NIF и Антидопинговое агентство Норвегии попросили у Министерства культуры разъяснений по поводу правил тестирования несовершеннолетних спортсменов.