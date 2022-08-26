НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 10:56

Очевидцы сняли драку со стрельбой в подмосковном ЖК "Новое Пушкино"

В Подмосковье ищут участников массовой драки со стрельбой

Жители микрорайона Новое Пушкино в Московской области сообщили о массовой драке со стрельбой возле одного из домов. Видео инцидента очевидцы опубликовали в одном из местных пабликов в соцсетях.

Драка со стрельбой в Подмосковье. Видео © VK / "ЖК Новое Пушкино"

На кадрах видно, что на земле лежат два человека, ещё один стоит рядом с предметом, похожим на пистолет. В момент, когда к ним подбегает ещё один мужчина, слышны несколько выстрелов. Было ли оружие огнестрельным, неизвестно.

Как сообщили Лайфу в УМВД по Московской области, сообщение о стрельбе поступило на пульт дежурной части сегодня около 10:30 утра. По прибытии сотрудников полиции никого из участников потасовки на месте не оказалось. При этом, как уточнили в ведомстве, в больницы после инцидента никто не обращался. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают участников конфликта.

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой и поножовщиной под Туапсе

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой и поножовщиной под Туапсе

Ранее Лайф сообщал, что минувшей ночью в Зеленограде стрельбой закончился конфликт между гостями местного кафе. В результате один человек был убит, ещё двое ранены. Стрелявшего вскоре задержали.

Обложка ©

VK / "ЖК Новое Пушкино"

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров