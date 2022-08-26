Жара в Москве побила рекорд 70-летней давности

В Москве преодолён температурный рекорд для 26 августа, зафиксированный 70 лет назад, рассказал РИА "Новости" главный специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, в 11:00 воздух прогрелся до 30,3 градуса Цельсия.

"Да, у нас уже побит температурный рекорд. В 11 часов было плюс 30,3 градуса. И температура продолжает расти", — сказал Синенков.