Жара в Москве побила рекорд 70-летней давности
В Москве преодолён температурный рекорд для 26 августа, зафиксированный 70 лет назад, рассказал РИА "Новости" главный специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, в 11:00 воздух прогрелся до 30,3 градуса Цельсия.
"Да, у нас уже побит температурный рекорд. В 11 часов было плюс 30,3 градуса. И температура продолжает расти", — сказал Синенков.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 1 сентября температура в Москве не поднимется выше 15–20 градусов. По словам эксперта, уже в начале сентября придётся перейти на осенний гардероб из-за похолодания.
Freepik