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26 августа, 10:45

Жара в Москве побила рекорд 70-летней давности

В Москве преодолён температурный рекорд для 26 августа, зафиксированный 70 лет назад, рассказал РИА "Новости" главный специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, в 11:00 воздух прогрелся до 30,3 градуса Цельсия.

"Да, у нас уже побит температурный рекорд. В 11 часов было плюс 30,3 градуса. И температура продолжает расти", — сказал Синенков.

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Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 1 сентября температура в Москве не поднимется выше 15–20 градусов. По словам эксперта, уже в начале сентября придётся перейти на осенний гардероб из-за похолодания.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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