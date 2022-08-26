МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины для миссии на ЗАЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) получила гарантии безопасности от России и Украины для отправки представителей на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там [на ЗАЭС] может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена" , — сказал он.
Напомним, ранее "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. "Росатом" сделал упор на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. Визит миссии может состояться в ближайшее время.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ