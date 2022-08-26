МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины для миссии на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) получила гарантии безопасности от России и Украины для отправки представителей на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там [на ЗАЭС] может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена" , — сказал он.