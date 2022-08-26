Учёные: Не отлынивающие от быта мужчины больше возбуждают женщин

Учёные из австралийского Технологического университета Суинберна выяснили, что сексуальная привлекательность мужчин оказалась связана с их занятостью и работой по дому. Оказалось, что у бездельников практически нет шансов. Результаты исследования публикует издание The Conversation.

В опросе приняли участие женщины, которые состоят в отношениях с мужчинами. Причём вопросы интимного характера касались работы по дому, досуга и прочих бытовых нюансов, например, как в отношениях осуществляются покупки, ведётся бюджет и прочее. В итоге выяснилось, что более удовлетворённые женщины — это те, в отношениях которых всё разделено поровну. В таких случаях представительницы слабого пола чаще демонстрируют страсть по отношению к партнёрам.

Кроме того, исследователи заметили интересную тенденцию — чем дольше длятся отношения у опрошенных, тем более нечестным становится распределение домашнего труда, в результате чего их сексуальное желание сильно ослабевает.