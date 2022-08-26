Врач назвал сроки окончания очередной волны коронавируса в России

Массово переводить россиян на дистанционную работу из-за очередной волны ковида бессмысленно, кроме случаев возникновения очагов заболеваемости. Об этом сказал в интервью радио "Комсомольская правда" врач-инфекционист Евгений Тимаков на вопрос о необходимости введения жёстких ограничений.

"Если люди летом имели недомогание, насморк, температурную реакцию и таких сотрудников более 60%, то вводить дистанционную работу в организации, в том числе в школах и детсадах, не будет никакого смысла", — пояснил медик.

По его словам, при заболеваемости в коллективе 3–5 человек в день дистанционный формат может оказаться оправданным ради прекращения распространения коронавируса. Врач также уверен, что новая волна инфекции скоро пойдёт на спад, достигнув пика за полтора-два месяца, так как "омикрон" и его подвиды имеют короткий инкубационный период и большую заразность.