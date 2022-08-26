6 признаков человека, который лишь притворяется добреньким, а на деле имеет злое сердце

Какого бы белого и пушистого человек из себя ни строил, он не может контролировать поведение постоянно и на 100%. Приглядитесь к следующим сигналам, которые указывают на то, что перед вами на самом деле не добряк, а жестокая личность со злым сердцем. Заодно и себя проверьте на количество совпавших пунктов.

Человек — плохой друг

Злые люди обычно не откликаются на зов о помощи. Фото © Freepik

Обычно человек со злым сердцем общается с кем-то только в те моменты, когда у обоих всё хорошо. Ему абсолютно неважно, притворяется ли друг, говоря, что "всё нормально", или у того действительно нет никаких проблем. Злюка всё равно не откликнется на зов о помощи, даже если его об этом попросить. В такие моменты люди-змеи, наоборот, могут на время исчезнуть.

Злой человек никогда не скажет о реальном положении дел

Человек со злым сердцем часто недоговаривает и лжёт. Фото © Freepik

Станет обманывать, вводить в заблуждение или просто недоговаривать. Злому человеку важно чувствовать превосходство над другими, поэтому он всеми силами постарается сделать так, чтобы знать чуточку больше. Для использования информации в своих коварных целях, разумеется.

Человек ненавидит ответственность

Жестокий человек легко подставит другого. Фото © Freepik

И всячески старается её избежать. Человек со злым сердцем постоянно находит тысячу отговорок и оправданий, почему не сдержал слово или не выполнил обещанное. Такая личность легко и без зазрения совести подставит кого-то другого, чтобы не погореть самому.

Человек со злым сердцем часто манипулирует

Тираны, абьюзеры, психопаты и просто злые люди часто прибегают к манипуляциям. Фото © Freepik

Тираны, абьюзеры, психопаты и просто злые люди часто прибегают к манипуляциям. Таким способом они самоутверждаются за счёт обманутых или использованных в собственных целях людей. Если вы замечаете за собой тягу к подобным действиям, это опасный сигнал.

Злой человек становится провокатором конфликтов

Злодеи обожают провоцировать конфликты, в которых не участвуют сами. Фото © Freepik

Злодей подпитывается энергией конфликта, поэтому часто сталкивает людей друг с другом. Он не станет участвовать в ссоре, но с удовольствием посмотрит на распри со стороны. Человек со злым сердцем даже может специально накалять обстановку, если оппоненты вдруг решат разойтись с миром.

Человек-злюка хочет всё контролировать

Люди со злым сердцем хотят руководить и управлять, чтобы как можно больше людей им подчинялись. Фото © Freepik