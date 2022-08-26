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26 августа, 11:13

Лукашенко назвал Шольца и Макрона "пацанами, пиарящимися за счёт Путина"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не должен был раскрывать детали разговора с президентом России Владимиром Путиным без его согласия. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, назвав немецкого политика пацаном, пиарящимся за счёт российского лидера.

"Шольц — это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике. <...> Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят. О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным", — сказал Лукашенко.

Он также вспомнил о постоянных звонках Путину президента Франции Эмманюэля Макрона, который, по словам Лукашенко, также пиарился перед журналистами. Резюмируя сказанное, и Макрона, и Шольца белорусский лидер назвал пацаньём.

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Как сообщал Лайф, Олаф Шольц в беседе с Путиным пообещал не пускать Украину в НАТО ещё 30 лет. При этом он не уточнил, когда именно состоялся разговор с российским президентом.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Максим Плетнёв

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