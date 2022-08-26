Астрофизик объяснил заблуждение россиян о вращении Солнца вокруг Земли

В России растёт число людей, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что многие поверхностно интересуются темой и легко доверяют антинаучным теориям. Об этом "Вечерней Москве" рассказал российский астроном и астрофизик Денис Денисенко.

"К сожалению, всех в космос не отправишь. А на весы Землю и Солнце не положишь. Именно поэтому доказать каждому наглядно, что именно планета Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, очень сложно", — отметил он.

По его словам, некоторые россияне не хотят копнуть глубже и узнать о космосе. Поэтому они легко попадают на удочку псевдонаучных суждений. Такая проблема есть не только в России, но и во всём мире, уточнил астрофизик.