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26 августа, 12:05

В визите Джонсона на Украину увидели сигнал Киеву не идти на переговоры с Москвой

Поверенный в Лондоне Гусаров: Джонсон дал Киеву сигнал продолжать военный курс в отношениях с РФ

Украина не должна сходить с военного пути в отношениях с Россией. Такой сигнал Киеву дал посетивший украинскую столицу пока ещё действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, считает временный поверенный РФ в Лондоне Александр Гусаров.

"Я бы хотел сказать ещё об одном: о тех политических сигналах, которые привёз с собой в Киев Борис Джонсон. <...> И сигнал этот крайне прост — никакой нормализации [отношений] с Россией, никаких переговоров, ни шагу назад, только военный путь, по которому продолжают подталкивать украинцев, обеспечивая их широкомасштабной финансовой и военной поддержкой", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Гусарова, такие сигналы предназначены не только руководству киевского режима, но и гражданам самой Великобритании, а также западным союзникам королевства.

Джонсон получил карту лояльности Украинских железных дорог

Джонсон получил карту лояльности Украинских железных дорог

Напомним, что Борис Джонсон прибыл в Киев 24 августа. В рамках визита британский премьер объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, включающего в себя несколько сотен беспилотников.

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ТАСС / Zuma / Ukraine Presidency

Максим Плетнёв

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