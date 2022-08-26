В визите Джонсона на Украину увидели сигнал Киеву не идти на переговоры с Москвой

Украина не должна сходить с военного пути в отношениях с Россией. Такой сигнал Киеву дал посетивший украинскую столицу пока ещё действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, считает временный поверенный РФ в Лондоне Александр Гусаров.

"Я бы хотел сказать ещё об одном: о тех политических сигналах, которые привёз с собой в Киев Борис Джонсон. <...> И сигнал этот крайне прост — никакой нормализации [отношений] с Россией, никаких переговоров, ни шагу назад, только военный путь, по которому продолжают подталкивать украинцев, обеспечивая их широкомасштабной финансовой и военной поддержкой", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Гусарова, такие сигналы предназначены не только руководству киевского режима, но и гражданам самой Великобритании, а также западным союзникам королевства.