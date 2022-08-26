Федерация футбола Армении не запрашивала смену спортивного гражданства Захаряна
В Федерации футбола Армении отреагировали на слухи о возможной смене спортивного гражданства полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Информация о том, что Федерация футбола Армении запрашивала смену гражданства Арсена Захаряна, неверна. Кроме того, Федерация футбола Армении не собирается комментировать возможный переход игрока российской сборной в английский клуб", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. По некоторым данным, лондонцы предложили полузащитнику контракт до 2028 года.
ФК "Динамо" Москва