Лучше бы провели у нас: Стартовый матч ЧМ по волейболу, который забрали у России, прошёл при пустых трибунах

Матч-открытие чемпионата мира по волейболу 2022 года, который перенесли из России в Словению и Польшу, абсолютно не заинтересовал местных болельщиков и прошёл при пустых трибунах.

Встреча предварительного раунда между Бразилией и Кубой собрала на трибунах буквально 100 зрителей. Сам матч завершился победой бразильцев со счётом 3:2.