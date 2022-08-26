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26 августа, 12:09

Лучше бы провели у нас: Стартовый матч ЧМ по волейболу, который забрали у России, прошёл при пустых трибунах

Матч-открытие отобранного у России ЧМ по волейболу прошёл при пустых трибунах

Матч-открытие чемпионата мира по волейболу 2022 года, который перенесли из России в Словению и Польшу, абсолютно не заинтересовал местных болельщиков и прошёл при пустых трибунах.

Встреча предварительного раунда между Бразилией и Кубой собрала на трибунах буквально 100 зрителей. Сам матч завершился победой бразильцев со счётом 3:2.

"Удобный бизнес": России должны выплатить 40-50 миллионов евро за лишение ЧМ-2022 по волейболу

"Удобный бизнес": России должны выплатить 40-50 миллионов евро за лишение ЧМ-2022 по волейболу

В начале марта Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе мужского чемпионата мира 2022 года из России. Матчи первенства должны были пройти в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Уфе, Калининграде, Красноярске, Ярославле, Екатеринбурге и Кемерове. Для нашей страны чемпионат мира по волейболу должен был стать первым в истории.

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ТАСС / EPA / IGOR KUPLJENIK

Шамиль Гаджиев
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